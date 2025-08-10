به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: این زمین لرزه در ساعت ۱۶:۴۸:۰۹ امروز یک شنبه ۱۹ مرداد به بزرگی ۴ درجه در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد.

عبدالهی افزود: کانون این زمین لرزه در ۳۴ کیلومتری ایذه، ۳۷ کیلومتری قلعه خواجه در استان خوزستان و ۴۸ کیلومتری چلگرد در استان چهارمحال و بختیاری بوده است.

وی ادامه داد: تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.