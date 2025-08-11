پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در جلسه قرارگاه دانش بنیان و ساخت داخل این شرکت از تولید نخستین دامپتراک خودران کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از مسپرس، سید مصطفی فیض گفت: این دامپتراک که با سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع مس ایران با همکاری یک شرکت دانشبنیان داخلی ساخته شده است، به زودی در معدن مس سرچشمه رونمایی و مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
وی همچنین با بیان اینکه تنها با رویکرد پژوهشمحور و توجه به فناوریهای نوین میتوان مسیر صنعتی شدن را هموار کرد، گفت: این دستاورد که تمام تستهای فنی را گذرانده است، گام مهمی در توسعه فناوریهای معدنی کشور محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در ادامه با تاکید بر رفع موانع احتمالی و کنترل گلوگاههای مسیر ساخت دامپتراک برقی در این شرکت، اظهار داشت: این طرح نیز در حال حاضر پیشرفت حدود ۶۰ درصدی دارد و لازم است مشکلات پیش روی تکمیل آن مرتفع شود تا شرکت سازنده با فراغ بال نسبت به ساخت آن اقدام کند.
