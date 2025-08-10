به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز مسابقات بوکس قهرمانی آسیا، سام استکی نماینده وزن ۸۵ کیلوگرم تیم امید کشورمان فردا دوشنبه ۲۰ مرداد در فینال این رقابت‌ها به مصاف نماینده ازبکستان خواهد رفت.

استکی در نخستین مبارزه نماینده سریلانکا را ناک اوت کرده بود. در نیمه نهایی نیز نماینده هند را شکست داد و به فینال این مسابقات راه یافت.

علیرضا استکی سرمربی، شهرام فاتح زاهد و محمدرضا نوشمهر مربیان اعزامی تیم امید هستند.