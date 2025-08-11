موقوفه مرحوم حاج علي رنجبر است؛ مجموعه ای ۲۷هکتار و حاصلخيز در روستاي حَصه گاه شهرستان مانه که ارزش سالانه اش، دو میلیارد تومان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ در دل روستای حصه گاه از شهرستان مانه نامی گره خورده با سخاوت و بخشندگی نامی که نه تنها بذر امید را در این خاک کاشته بلکه با دستان پر مهر خود آینده‌ای روشن را برای مردمانش رقم زده است.

موقوفه حاج علی رنجبر نه یک وقف کوچک که مجموعه‌ای وسیع به وسعت ۲۷ هکتار زمین حاصلخیز است.

زمینی که با مدیریت صحیح هر ساله درآمدی بالغ بر ۲ میلیارد تومان را برای برای ۳ نیت والای واقف فراهم می‌آورد.