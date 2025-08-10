به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی اسکیت اینلاین فری‌استایل کشورمان، نخستین تمرین خود را با حضور همه نفرات امروز در سالن بدنسازی در چنگدو چین آغاز کرد.

در صورتی که فردا شرایط آب و هوایی مساعد باشد، چهار ملی‌پوش اسکیت ایران شامل ترانه احمدی، رومینا سالک، امیرمحمد سواری و رضا لسانی نخستین تمرین رسمی خودشان را به شکلی تخصصی در دستور کار قرار خواهند داد.

این چهار ورزشکار به دستور احسان حبیب آبادی سرمربی تیم ملی تا جمعه به تمرینات خود در دهکده مسابقات ادامه می دهند و از شنبه به رقابت با حریفان جهانی خواهند پرداخت.