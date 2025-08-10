نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی جهاد دانشگاهی را بهترین و ارزشمندترین فرصت برای خدمت به بشریت در زمینه پزشکی و علمی برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در دیدار با جمعی از مدیران جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی به مناسبت سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی در ۱۶ مرداد ماه گفت: علم در قرآن کریم مایه تشخیص انسان نسبت به سایر مخلوقات است و دلیل اینکه انسان حتی به ملائکه برتری دارد همین موضوع علم است.

وی با تاکید بر اینکه جهاد دانشگاهی بزرگترین فرصت خدمت به بشریت در زمینه‌های علمی و پزشکی است اظهار داشت:درمان بسیاری از بیماری‌هایی که در خارج از کشور انجام می‌شد سال‌هاست در داخل اتفاق می‌افتد این نشان از توانمندی فرزندان این مرزو بوم است و سعادت دنیوی و اخروی را در پی دارد.

امام جمعه تبریز تصریح کرد: مرحوم استاد فرشچیان یک عالم دانشمند در رشته خود بود، اما شخصیت بسیار ارزشمندی داشت که باعث شد به عنوان الگویی بزرگ برای بشریت مطرح شود.

علی اصغر فاتحی‌فر رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه تلاش داریم به حوزه‌های تخصصی بیشتر ورود کنیم گفت: بیش از ۶۰ درصد خدمات ما در بخش درمان است و در موضوع پوشش بیمه‌های درمان ناباروری هم بحث تهاتر اتفاق افتاد تا کمک حال بیماران باشیم.

وی با با اشاره به اینکه در مرکز ناباروری استان ۲۱۷۲ نوزاد متولد شده است افزود: برگزاری مشاوره، برگزاری دوره‌های آموزشی متفاوت، ارتباط با صنعت، غربالگری سرطان، آموزش دوره‌های بهیاری جهاد علمی، فعالیت‌های پژوهشی از جمله اقدامات ما در جهاد دانشگاهی استان است.

گفتنی است در پایان جلسه از ۱۶ نفر از جهادگران برگزیده تجلیل شد.

در تقویم رسمی کشورمان ۱۶ مرداد ماه سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی است.