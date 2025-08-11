حمایت شرکت مس از ایجاد شهرک مس در آذربایجان شرقی
رئیس هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران از آمادگی این شرکت برای حمایت از احداث شهرک تخصصی مس در آذربایجان شرقی خبر داد.
وی گفت: تولید فعلی مس کاتد در شرکت صنایع ملی مس ایران حدود ۳۰۰ هزار تن است که طبق برنامه هفتم توسعه باید این رقم تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰۰ هزار تن برسد.
وی از آمادگی برای ایجاد شهرک تخصصی مس در این استان خبر داد و تاکید کرد: با گسترش صنایع پاییندستی، ارزشافزوده و گردش مالی حاصل از فروش محصولات مسی افزایش مییابد.
بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی نیز اظهار کرد: در سفر همتی وزیر اقتصاد وقت به استان، پیگیریهایی در زمینه بازگشت عواید ناشی از معدن مس سونگون و گردش درآمدهای مالیاتی در استان داشتیم و قولهای مساعدی داده شد.
وی افزود: در جلسه اخیر با مدنی زاده وزیر کنونی اقتصاد نیز از جمله محورهای اصلی مطرح شده، بازگشت درآمدهای مالیاتی به استان از محل عواید مس سونگون، تکمیل زنجیره ارزش به ویژه صنایع پایین دستی و شهرک مس بود.
وی با بیان اینکه سهم استان از ارزش افزوده معدن مس سونگون در سالهای گذشته تحقق نیافته است گفت: امیدواریم که امروز با افزایش سهم خود از ذخایر مس و فعالیتهای معدنی بتوانیم سهم اصلی خود را دریافت کنیم.
سرمست افزود: پیشنهاداتی در رابطه با ساماندهی معادن طلا در قالب هلدینگ طلای ایران برای بهره وری مناسب و ساماندهی با توجه به حفاریهای غیرمجاز نیز داده شده است.
صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: هدف از درخواست سهم استان از عواید معدن سونگون بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای آن و توسعه صنایع وابسته و نه صرفا تقسیم درآمد است.
وی افزود: آذربایجان شرقی میتواند نقش مهمی در تولید قطعات و فرآوردههای مرتبط با صنعت مس ایفا کند.
جعفر محرمپور دبیر اتاق بازرگانی تبریز نیز با ارائه گزارشی از وضعیت معادن استان کمبود بهرهوری را یکی از چالشهای این حوزه دانست و بر لزوم همکاری دانشگاه صنعتی تبریز با بخش معدن تاکید کرد.
وی گفت: توسعه صنایع پاییندستی مانند تولید گچ یا پوکه معدنی میتواند درآمد و اشتغال استان را افزایش دهد و یکی از اهداف اصلی اتاق تبریز برای سال ۱۴۰۴ خلق ثروت پایدار از طریق معدن است.
صابر پرنیان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی گفت: تاکنون ۲۰۰ پروانه اکتشاف، ۵۶ گواهی کشف و ۳۱۰ مزایده معدنی در آذربایجان شرقی صادر شده است.
وی افزود: حدود نیمی از ذخایر مس ایران در این استان قرار دارد و آذربایجان شرقی پس از ۲ استان دیگر، سومین جایگاه را در ذخایر طلا دارد.
وی گفت: ۹ محدوده معدنی جدید طلا نیز بهزودی به معادن فعال استان اضافه خواهد شد.