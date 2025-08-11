به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، به مناسبت سالروز بزرگداشت شهدای مدافع حرم اقشار مختلف مردم، امام جمعه، فرماندار و مسئولان با حضور در مزار شهید علی کنعانی با این شهید مدافع حرم و یک هزار و ۴۰۰ شهید دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.

حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه در این مراسم گفت: شهدای مدافع حرم برای دفاع از حرم اهل بیت احساس مسئولیت کرده و عاشقانه در این راه به شهادت رسیدند.

وی افزود: خون پاک شهدای مدافع حرم و انقلاب اسلامی پاسدار انقلاب اسلامی بوده و خواهد بود.



امام جمعه مراغه گفت: جبهه مقاومت پرچمدار مبارزه با استکبار جهانی به خصوص آمریکا و صهیونیست هاست.

روز ۱۸ مرداد همزمان با سالروز شهادت مدافع حرم شهید محسن حججی روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم نامگذاری شده است.