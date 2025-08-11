پخش زنده
وضعیت رژیم صهیونیستی در غزه به با وضعیت آمریکا در ویتنام مشابه است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وبگاه تخصصی المانیتور در تحلیلی با تشبیه وضعیت امروز اسرائیل در غزه به باتلاق جنگ ویتنام برای آمریکا، آورده است: یکی از منابع امنیتی ارشد اسرائیل که نخواسته نامش فاش شود، به المانیتور گفته که نتانیاهو دارد درون تلهای قدم بر میدارد که از قبل از سوی حماس پهن شده است. در این میان، یحیی سنوار رهبر سابق این گروه از بالا به ما پوزخند میزند و به طعنه میگوید: «با جنگ چریکی چه میکنید؟»
اسرائیل در جنگ چریکی هیچ مزیتی ندارد و همزمان با اختلافات داخلی دارد از درون متلاشی میشود و نیروهایش نیز در غزه کشته میشوند.
نتانیاهو علیرغم هشدار سران ارتش و نظر ۷۱ درصد از اسرائیلیها بر لزوم پایان جنگ و توافق با حماس، همچنان بر طرح خود مبنی بر گسترش اشغال غزه پافشاری میکند.
نتانیاهو تقریباً دو سال است که طرحی برای آینده غزه ندارد. او اکنون خود را بدون نقشهی راه میبیند و اگرچه حماس، سازمانیافتگی و کارآمدی اولیه را ندارد، اما هنوز یک نیروی چریکی خطرناک محسوب میشود. در حال حاضر، وضعیت این جنگ به طرز وحشتناکی به ویتنام اسرائیل میماند.