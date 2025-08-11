به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کانال تلگرامی شبکه تلویزیونی المسیره، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) اعلام کرد رنج‌های ساکنان غزه در طول ۲۲ ماه گذشته بسیار دردناک بوده است. انسانیت مشترک ما ایجاب می‌کند به این فاجعه غیر قابل قبول فورا پایان داده شود.

بیش از ۵۰۰ نیروی امدادگر از زمان افزایش اقدامات خصمانه کشته شدند. ۱۱ درصد از خانواده‌های آواره در نوار غزه بدون سرپناه زندگی می‌کنند و با نزدیک شدن زمستان با کمبود شدید پناهگاه مواجه هستند.

سیستم بهداشتی، آب و آب و فاضلاب در نوار غزه به طور تقریبا کامل از بین رفته است و جنگ و درگیری ادامه دارد و انتقال کمک‌های انسانی همچنان با خطرات همراه است.