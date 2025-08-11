به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان گفت: هدف از این اقدام حفاظت از میراث فرهنگی ارزشمند و افزایش ایمنی تردد وسایل نقلیه در این محدوده است.

‌روح‌الله ابوطالبی با اشاره به آغاز مرحله نخست مرمت و ایمن‌سازی بازارچه تاریخی حاج آقا شجاع که شامل مرمت اضطراری طاق آسیب‌دیده بازارچه است، افزود: پس از برخورد چندین خودروی سنگین با طاق بازارچه در سال گذشته که منجر به آسیب‌دیدن سه تیر اصلی شده بود، محدودیت ارتفاعی برای ورودی بازارچه اعمال شد.

وی افزود: در مرحله دوم این طرح، سقف چوبی بازارچه حدود ۵۰ سانتی‌متر افزایش ارتفاع خواهد یافت تا امکان عبور ایمن‌تر خودرو‌ها از زیر آن فراهم شود.

مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان تاکید کرد: عملیات اجرایی این طرح در سه مرحله اجرا خواهد شد و تاکنون ۱۰ متر از طاق بازارچه با بیش از ۷۰۰ میلیون تومان هزینه مرمت و بازسازی شده است.

ابوطالبی گفت: در مراحل بعدی این عملیات، بدنه‌سازی و کف فرش گذر بازارچه نیز انجام خواهد شد.

ابوطالبی با تاکید بر اهمیت این طرح گفت: این اقدام نه‌تنها به حفظ هویت تاریخی محله قلعه‌طبره کمک شایانی می‌کند، بلکه در روان‌سازی ترافیک و ارتقای سطح ایمنی در منطقه نیز نقش بسزایی خواهد داشت.