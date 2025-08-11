\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0633\u0631\u0642\u062a \u0628\u0632\u0631\u06af \u0642\u0637\u0627\u0631 \u0648 \u0645\u06a9\u0627\u0646\u06cc\u06a9 \u062a\u0627 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f2\u06f1 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u0646\u062f.\n