۸۲ هزار و ۴۰۵ زائر اربعین از طریق ناوگان حمل ونقل عمومی از استان اصفهان به کربلا عازم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حمل و نقل ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای اصفهان گفت: ۸۲ هزار و ۴۰۵ زائر اربعین از چهارم مرداد تاکنون با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی (اتوبوس)، از این استان به کربلا عزیمت کردند.
محمدعلی صلواتی افزود: این زائران از طریق ۲ هزار و ۸۰۱ دستگاه اتوبوس تا روز گذشته، به سمت مرزهای چهارگانه اعزام شدند.
وی ادامه داد: طرح اعزام زائرین اربعین حسینی استان به مرزهای چهارگانه مهران، شلمچه، چذابه و خسروی از روز شنبه چهارم مرداد آغاز شد.
معاون حمل و نقل ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای اصفهان گفت: پنج هزار و ۱۸۰ زائر روز گذشته با ۲۲۸ دستگاه ناوگان حمل و نقل مسافری، به سمت مرزهای چهارگانه اعزام شدند.
وی اضافه کرد: بیشترین تعداد انتقال زائر از استان اصفهان تا این لحظه مربوط به روز چهارشنبه پانزدهم اَمرداد با اعزام ۹ هزار و ۶۳۳ مسافر و ۳۲۴ دستگاه اتوبوس، در یک روز انجام شد.
صلواتی با بیاناینکه شهرستانهای اصفهان، خمینیشهر و کاشان بیشترین سهم اعزام زائر در استان را داشتند، افزود: تاکنون در طرح اعزام زائران اربعین استان ۸۶ شرکت حملونقل مسافری، ۷۷۲ ناوگان مسافربری و ۲ هزار و ۲۵ راننده فعال بودهاند.
وی با اشاره به اینکه از روز گذشته آمار بازگشت روزانه زائران از اعزام آنان پیشی گرفت، افزود: روز گذشته هفت هزار زائر از طریق ۲۳۴ دستگاه ناوگان عمومی به استان بازگشتند و ۲۱هزار و ۱۲۹ نفر از زائران نیز از ابتدای طرح تاکنون با ۶۸۲ دستگاه اتوبوس از مرزها به استان بازگشتهاند.
معاون حمل و نقل ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان با اشاره به تمرکز بیشتر ظرفیت ناوگان مسافری جادهای استان برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی از هموطن تقاضا داریم تا در این ایام حتیالمقدور از سفرهای غیرضروری به سایر نقاط کشور صرفنظر یا از وسیله نقلیه شخصی و دیگر وسائط نقلیه عمومی همچون خطوط ریلی و هوایی استفاده کنند.
صلواتی گفت: برای تامین ناوگان اعزام زائران اربعین حسینی علاوه بر شرکتهای حملونقل مسافری، صنایع بزرگ استان همچون فولاد مبارکه و ذوبآهن نیز مشارکت داشتند.
وی با اشاره به راهاندازی پویش «نذر سفر» به همت سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور تاکید کرد: تقاضای ما از هموطنانی که امکان استفاده از وسایل نقلیه شخصی را دارند، این است که برای کاهش حجم تقاضای زائران از ناوگان عمومی، با همراه کردن نزدیکان و آشنایان خود، آنها را نیز با وسیله شخصی خود به سمت مرزهای هدف منتقل کنند.
مراسم «پیادهروی اربعین» یک گردهمایی مذهبی است که از سوی مسلمانان شیعه بصورت پیاده از مسیرهای منتهی به کربلا بهمنظور زیارت و جمع شدن در چهلمین روز شهادت امام حسین (ع) در کربلا صورت میگیرد.
در این آیین علاوه بر ایران جمعیتی از مسلمانان کشورهای همسایه و سراسر جهان شرکت میکنند.
پنجشنبه هفته جاری، بیست و سوم اَمُرداد مصادف با اربعین حسینی است.