رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: بر اساس نظام رتبه بندی Webometrics، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در بین ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور رتبه ۱۳ را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر محمود نوری شادکام افزود: بر اساس نظام رتبه بندی Webometrics، در جولای سال ۲۰۲۵ میلادی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در بین ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور رتبه ۱۳ را کسب کرد.
نوری شادکام افزود: همچنین بر این اساس، رتبه دانشگاه در بین ۲۱ دانشگاه تیپ دو کشور، سوم است.
وی ادامه داد: رتبه دانشگاه نسبت به دوره قبل در بین دانشگاههای جهان (رتبه سه هزار و ۳۳۶ در ژانویه ۲۰۲۵) با ۹۴۸ رتبه بهبود، در جولای ۲۰۲۵ به دوهزار و ۳۸۸ در جهان رسید.
دکتر نوری شادکام تصریح کرد:دانشگاههای علوم پزشکی مازندران، کرمانشاه و شهید صدوقی یزد به ترتیب، بیشترین افزایش را در ارتقای رتبه، نسبت به دوره قبل داشتند.
نظام رتبه بندی وبومتریکس (Webometrics) یک نظام رتبهبندی جهانی است که وبسایتهای دانشگاهها و مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی را بر اساس حضور و فعالیت آنها در اینترنت ارزیابی و رتبهبندی میکند.