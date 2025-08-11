به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر محمود نوری شادکام افزود: بر اساس نظام رتبه بندی Webometrics، در جولای سال ۲۰۲۵ میلادی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در بین ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور رتبه ۱۳ را کسب کرد.

نوری شادکام افزود: همچنین بر این اساس، رتبه دانشگاه در بین ۲۱ دانشگاه تیپ دو کشور، سوم است.

وی ادامه داد: رتبه دانشگاه نسبت به دوره قبل در بین دانشگاه‌های جهان (رتبه سه هزار و ۳۳۶ در ژانویه ۲۰۲۵) با ۹۴۸ رتبه بهبود، در جولای ۲۰۲۵ به دوهزار و ۳۸۸ در جهان رسید.

دکتر نوری شادکام تصریح کرد:دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران، کرمانشاه و شهید صدوقی یزد به ترتیب، بیشترین افزایش را در ارتقای رتبه، نسبت به دوره قبل داشتند.

نظام رتبه بندی وبومتریکس (Webometrics) یک نظام رتبه‌بندی جهانی است که وب‌سایت‌های دانشگاه‌ها و مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی را بر اساس حضور و فعالیت آنها در اینترنت ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند.