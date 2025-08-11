آمادگی ۳۲۳ مدرسه در منقطه دهدشت برای استقبال از دانش آموزان در اول مهر

آمادگی ۳۲۳ مدرسه در منقطه دهدشت برای استقبال از دانش آموزان در اول مهر

به گزارش خبرگزا‌ی صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، مدیر آموزش و پرورش منطقه دهدشت در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: همزمان با فصل بازگشایی مدارس در اول مهر ۳۲۳ مدرسه با هزار و۱۶۹ کلاس درس در سال تحصیلی جدید پذیرای دانش آموزان منطقه آموزش و پرورش دهدست هستند.

سید علی بینا پور جعفری به طرح مهر برای آمادگی برای آغاز سال تحصیلی اشاره کرد و افزود: با ساماندهی درست و به موقع نیروی انسانی هیچ کلاس درسی بدون معلم نخواهد بود.

پور جعفری با بیان اینکه ۳۸ مدرسه غیردولتی در منطقه دهدشت دایر است، اضافه کرد: در کلاس‌های مدارس از ۲ تا ۳۸ دانش آموز تحصیل می‌کنند.

وی با بیان اینکه هزار و ۷۰۰ دانش آموز برای مقطع پیش دبستانی نام نویسی کرده‌اند، ادامه داد: پیش بینی می‌شود تعداد دانش آموزان این شهرستان امسال به ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر برسد.

مدیر آموزش و پرورش منطقه دهدشت با بیان اینکه ۹۸ نفر از فرهنگیان امسال به کسوت بازنشستگی نائل آمدند، گفت: ۵۴ نفر معلم جدید تاکنون پبه دهدشت ورود کردند و مابقی نیز از طریق ماده ۲۳ جذب می‌شوند.

پور جعفری از راه‌اندازی ۱۲ هزار متر مربع چمن مصنوعی در مدارس خبر داد و گفت: ۲۱ چمن مصنوعی تعریف شده که تاکنون ۱۶ چمن اجرا و راه اندازی شده است.

وی با اشاره به طرح غنی‌سازی اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان افزود: ۲۱ پایگاه اوقات فراغت در دهدشت و سوق دایر شده و در این پایگاه‌ها ۷ هزار دانش آموز در رشته‌های گوناگون فرهنگی، ورزشی و هنری شرکت کرده‌اند.