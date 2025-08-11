پخش زنده
جعفری گفت: همه برنامه ریزیهای لازم برای بازگشایی مدارس در منطقه آموزش و پرورش دهدشت پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزای صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، مدیر آموزش و پرورش منطقه دهدشت در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: همزمان با فصل بازگشایی مدارس در اول مهر ۳۲۳ مدرسه با هزار و۱۶۹ کلاس درس در سال تحصیلی جدید پذیرای دانش آموزان منطقه آموزش و پرورش دهدست هستند.
سید علی بینا پور جعفری به طرح مهر برای آمادگی برای آغاز سال تحصیلی اشاره کرد و افزود: با ساماندهی درست و به موقع نیروی انسانی هیچ کلاس درسی بدون معلم نخواهد بود.
پور جعفری با بیان اینکه ۳۸ مدرسه غیردولتی در منطقه دهدشت دایر است، اضافه کرد: در کلاسهای مدارس از ۲ تا ۳۸ دانش آموز تحصیل میکنند.
وی با بیان اینکه هزار و ۷۰۰ دانش آموز برای مقطع پیش دبستانی نام نویسی کردهاند، ادامه داد: پیش بینی میشود تعداد دانش آموزان این شهرستان امسال به ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر برسد.
مدیر آموزش و پرورش منطقه دهدشت با بیان اینکه ۹۸ نفر از فرهنگیان امسال به کسوت بازنشستگی نائل آمدند، گفت: ۵۴ نفر معلم جدید تاکنون پبه دهدشت ورود کردند و مابقی نیز از طریق ماده ۲۳ جذب میشوند.
پور جعفری از راهاندازی ۱۲ هزار متر مربع چمن مصنوعی در مدارس خبر داد و گفت: ۲۱ چمن مصنوعی تعریف شده که تاکنون ۱۶ چمن اجرا و راه اندازی شده است.
وی با اشاره به طرح غنیسازی اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان افزود: ۲۱ پایگاه اوقات فراغت در دهدشت و سوق دایر شده و در این پایگاهها ۷ هزار دانش آموز در رشتههای گوناگون فرهنگی، ورزشی و هنری شرکت کردهاند.