به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری رویترز، آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا، اعلام کرد این کشور، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا گفت: امروز، می‌توانم تأیید کنم که در هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر، استرالیا کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. استرالیا حق مردم فلسطین برای داشتن کشوری متعلق به خودشان را، بر اساس تعهداتی که استرالیا از تشکیلات خودگردان فلسطین دریافت کرده است، به رسمیت خواهد شناخت. ما با جامعه بین‌المللی همکاری خواهیم کرد تا این حق را به واقعیت تبدیل کنیم.