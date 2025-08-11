پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان صمت هرمزگان گفت: امسال ۶۸ واحد صنعتی و تولیدی در استان به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ خلیل قاسمی افزود: در مجموع هرمزگان ۱۳۹ طرح صنعتی بیش از ۶۰ درصد پیشرفت کاری دارد.
وی گفت: از ابتدای امسال ۲۱۰ جواز تاسیس و ۳۳ پروانه بهره برداری برای واحدهای تولیدی و صنعتی صادر شده است.
رئیس سازمان صمت هرمزگان گفت: برای این شمار جواز تاسیس بیش از ۲۴۶ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری برآورد شده است.
بیشتر بخوانید: افزایش ۷ درصدی سرمایهگذاری صنعتی در هرمزگان
قاسمی پیش بینی کرد: پنج هزار و ۶۱۱ فرصت شغلی در این واحدهای صنعتی و تولیدی فراهم شود.
وی با اشاره به فعالیت ۴۸۳ واحدهای صنعتی و تولیدی در استان افزود: ۸۶ واحد دیگر نیز برای فعال شدن در دست بررسی است.