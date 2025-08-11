پخش زنده
رئیس پلیس آگاهی استان یزد: سارق اموال یک سازمان دولتی توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان یزد دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ کارآگاه حمیدرضا زارع گفت: در پی دریافت پروندهای مبنی بر سرقت تجهیزات رایانهای از یک سازمان دولتی در شهر یزد، کارآگاهان پلیس آگاهی در کمتر از ۴۸ ساعت سارق را دستگیر و به اداره پلیس منتقل کردند.
وی افزود: سارق در بازجوییهای تخصصی به عمل آمده به سرقت اعتراف کرد.
رئیس پلیس آگاهی استان یزد گفت: در ادامه تحقیقات، اموال مسروقه نیز کشف و به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.