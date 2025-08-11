مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری اجلاس سراسری روسای آموزش و پرورش استثنایی سراسر کشور نیمه اول شهریورماه در یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ایوب رضایی با اشاره به ظرفیت‌های شاخص استان در حوزه آموزش و پرورش استثنایی گفت: این اجلاس فرصتی منحصر‌به‌فرد برای تبادل تجربیات، معرفی برنامه‌های آموزشی، ارتقای سطح علمی و توسعه کیفی آموزش‌های استثنایی در سراسر کشور محسوب می‌شود و از این طریق می‌توان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان را به بهترین شکل معرفی کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: برنامه‌ریزی‌های جامع و دقیق در زمینه اسکان، تغذیه، حمل و نقل و امکانات رفاهی شرکت‌کنندگان در حال انجام است تا این رویداد با استاندارد‌های ملی برگزار شود.