یاسوج میزبان اجلاس سراسری روسای آموزش و پرورش استثنایی کشور
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری اجلاس سراسری روسای آموزش و پرورش استثنایی سراسر کشور نیمه اول شهریورماه در یاسوج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ایوب رضایی با اشاره به ظرفیتهای شاخص استان در حوزه آموزش و پرورش استثنایی گفت: این اجلاس فرصتی منحصربهفرد برای تبادل تجربیات، معرفی برنامههای آموزشی، ارتقای سطح علمی و توسعه کیفی آموزشهای استثنایی در سراسر کشور محسوب میشود و از این طریق میتوان ظرفیتها و توانمندیهای استان را به بهترین شکل معرفی کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: برنامهریزیهای جامع و دقیق در زمینه اسکان، تغذیه، حمل و نقل و امکانات رفاهی شرکتکنندگان در حال انجام است تا این رویداد با استانداردهای ملی برگزار شود.
رضایی ادامه داد: هدف ما از برگزاری اجلاسی علمی و تخصصی با کیفیتی بالا است که ضمن ارتقای سطح آموزش استثنایی، تأثیر مثبتی در توسعه این بخش در استان و کشور است.
وی ادامه داد: در این برنامه شرکت کنندگان شیوه رفتارهای صحیح و برنامه ریزی در مدارس استثنایی فرا می گیرند.