سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تامین مرغ مورد نیاز کشور از طریق کشتارگاههای این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمد جعفری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، از تامین و توزیع مرغ کشتارگاههای مازندران در سراسر کشور خبر داد و با اشاره به آخرین آمارهای ارائه شده توسط انجمن کشتارگاههای استان مازندران و اداره کل دامپزشکی، گفت: در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ بیش از ۱۶۸ هزار و ۹۲۰ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۴۹ هزار و ۹۸۸ کیلوگرم به فروشگاههای این استان ارسال شده است.
وی افزود: جمع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران به ۲۱۸ هزار و ۹۰۸ کیلوگرم رسیده است. همچنین، بیش از ۱۲۴ هزارو ۶۷۰ قطعه مرغ زنده به کشتارگاههای تهران ارسال شده و مجموع گوشت مرغ ارسالی به این استان به ۴۹۳ هزار و ۱۸۲ کیلوگرم بالغ شده است.
جعفری تصریح کرد: در استان مازندران نیز بیش از ۳۳۹ هزار و ۹۸۶ کیلوگرم گوشت مرغ توزیع شده است. علاوه بر این، مرغ آماده طبخ از طریق فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش و گلستان نیز در سطح استان توزیع میشود.
وی همچنین از ارسال بیش از ۵۲ هزار و ۴۵۳ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ به سایر استانها و ۲۶ هزار و ۸۰۰ قطعه (سمنان ۲۲۸۰۰ و گیلان ۴۰۰۰) مرغ زنده به استانها خبر داد.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان با بیان اینکه این آمارها نشاندهنده افزایش چشمگیر عرضه مرغ به بازارهای کشور و بهبود وضعیت تامین این کالای اساسی در سطح ملی است، افزود: سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاری کشتارگاههای استان، گامهای موثری در جهت تامین نیازهای داخلی و کاهش نگرانیهای موجود برداشته است.