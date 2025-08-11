به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: طرح احداث تله رسوب گیر در منطقه دارین طبس با اعتبارمصوب ۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات مقابله با بیابان‌زایی در کیلومتر ۹۵ جاده طبس به اصفهان در حال اجراست.

نصرآبادی پیش‌بینی کرد این طرح تا اوایل شهریور ماه به اتمام برسد.

وی افزود: اجرای احداث تله رسوب گیر به منظور جلوگیری از حرکت شن‌های روان و مسدود شدن جاده‌ها انجام می‌شود که می‌تواند تأثیرات مثبتی در حفظ زیرساخت‌ها و امنیت و ایمنی مسافران داشته باشد.