به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ابراهیم کاوانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد، با اعلام این خبر گفت: در این جلسه که با حضور کارشناس واحد اراضی، نماینده فرماندار و نماینده اداره امور مالیاتی برگزار شد در خصوص ۶ پرونده تغییر کاربری غیر مجاز و یک پرونده تبصره ۱ ماده ۱ در مجموع به مساحت هزار و ۶۸۰ متر مربع قیمت گذاری و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

وی افزود: این اقدامات در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و صیانت از منابع کشاورزی شهرستان انجام می‌شود. وی تأکید کرد:که مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد با هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی قاطعانه برخورد خواهد کرد و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای حفظ این اراضی استفاده می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد تصریح کرد: لازم به ذکر است که کمیسیون تقویم مرجع قانونی برای تعیین ارزش اراضی زراعی و باغی است که به صورت غیر مجاز تغییر کاربری داده شده‌اند و تصمیمات این کمیسیون مبنای صدور احکام قضایی و وصول عوارض قانونی مربوطه خواهد بود.