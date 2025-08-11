به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ستاد مرکز اربعین حسینی در اطلاعیه شماره ۸ اعلام کرد:

۱- با توجه به حضور تعداد زیادی از هموطنان در مرز مهران، به زائران اربعین توصیه می‌شود حتی المقدور از مرز‌های دیگر تردد و از حضور در مرز مهران خودداری کنند.

۲- یادآوری می‌شود با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، محلی در عمود شماره ۶۰ (کربلا به بغداد) برای سوار و پیاده شدن زوار عبوری از مرز‌های خسروی، تمرچین و باشماق در نظر گرفته شده است و زائران می‌توانند برای برگشت به مرز‌های کشور به محل مذکور مراجعه کنند.

۳- با توجه به افزایش زائران در حال برگشت، پویش نذر سفر از سوی زائرانی که با خودرو شخصی به مرز‌ها عزیمت کرده‌اند مورد توجه قرار دهید.

۴- توصیه می‌شود زائرانی که قصد سفر به کشور عراق را دارند، سفر خود را به روز‌های پایانی مراسم اربعین موکول نکنند.

۵- به تمام زائران توصیه می‌شود ارز مازاد (بر ۲۰۰ هزار دینار) خود را حتماً از مکان‌های معتبر تهیه نموده و از مراجعه به افراد متفرقه جداً خودداری کنند.

۶-به اطلاع می‌رساند برای استراحت زائران در مرز‌های اربعینی کشور پیش بینی استراحتگاه شده است، لذا توصیه می‌شود زوار قبل از رانندگی و در صورت نیاز، حتماً استراحت لازم را در نظر داشته باشند.