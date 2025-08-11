پخش زنده
امروز: -
ستاد مرکزی اربعین تاکید کرد: با توجه به حضور تعداد کثیری از هموطنان در مرز مهران، زائران گرامی از مرزهای دیگر تردد نمایند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمانشاه و به گزارش مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، متن اطلاعیه شماره ۸ ستاد مرکزی اربعین به این شرح است:
به اطلاع ملت عزیز و محبان اهل بیت (علیهم السلام) و تمامی متقاضیان سفر اربعین حسینی میرساند:
۱- با توجه به حضور تعداد کثیری از هموطنان در مرز مهران، به کلیه زائران گرامی اربعین توصیه میگردد حتی المقدور از مرزهای دیگر تردد نمایند و از حضور در مرز مهران خودداری نمایند.
۲- مجددا یادآوری میشود؛ با برنامهریزیهای صورت گرفته، محلی در عمود شماره ۶۰ (کربلا به بغداد)، برای سوار و پیاده شدن زوار عبوری از مرزهای خسروی، تمرچین و باشماق در نظر گرفته شده است و زائران گرامی میتوانند جهت برگشت به مرزهای کشور به محل مذکور مراجعه نمایند.
۳- با توجه به افزایش زائرین در حال برگشت، پویش نذر سفر از سوی عزیزانی که با خودرو شخصی به مرزها عزیمت نموده بودند مورد توجه قرار دهید.
۴- توصیه میگردد؛ زائرین گرامی که قصد سفر به کشور عراق را دارند، سفر خود را به روزهای پایانی مراسم اربعین موکول ننمایند.
۵- به تمام زائران گرامی اکیداً توصیه میگردد ارز مازاد (بر ۲۰۰ هزار دینار) خود را حتماً از مکانهای معتبر تهیه نموده و از مراجعه به افراد متفرقه جداً خودداری نمایند.
۶- به اطلاع میرساند برای استراحت زائرین در مرزهای اربعینی کشور پیش بینی استراحتگاه شده است، لذا توصیه میگردد زوار عزیز قبل از رانندگی و در صورت نیاز، حتماً استراحت لازم را در نظر داشته باشند.