قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور گفت: بیش از ۸۰۰ موزه و بیش از ۲۰ هزار بنا و اثر تاریخی داریم که مرمت و حفظ این آثار، نیاز به حمایت بخش خصوصی و خیران دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی دارابی در بازدید از مدرسه تاریخی «دودر» در حرم مطهر رضوی که به همراه مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی انجام شد، گفت : آستان قدس رضوی در مرمت و حفاظت از آثار تاریخی به خوبی تلاش کرده و مدرسه تاریخی «دو در» را به زیبایی مرمت کرده است.

قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور افزود : معتقدم ایران موزه‌ای بدون سقف و با حالت روباز است، هر جای ایران را که شما مشاهده می‌کنید پر از آثار تاریخی است و از این نظر ایران یک موقعیت استثنایی دارد.

دارابی گفت : قانونی برای حفاظت آثار تاریخی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که به صراحت بیان می‌کند همه دستگاه‌هایی که آثار تاریخی در اختیار دارند، موظف‌اند از محل اعتبارات خود آن را مرمت، حفاظت و نگهداری کنند چرا که دولت توانش بسیار محدود است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ موزه و بیش از ۲۰ هزار بنا و اثر تاریخی داریم که مرمت و حفظ این آثار با بودجه‌های محدود دولت امکان‌پذیر نیست و بخش زیادی از این آثار در اختیار بخش خصوصی، اوقاف و سایر نهادها از جمله تعداد زیادی نیز در اختیار آستان قدس رضوی است.

دارابی با بیان این موضوع که امر وقف در بحث مرمت و حفظ میراث فرهنگی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد، گفت کمک و حمایت مردم در حفظ آثار یک امر پسندیده است و در حال حاضر نیز بخشی از حفظ میراث فرهنگی با کمک خیران انجام می شود.

وی افزود : مردم می‌توانند برای این امر، در قالب وقف و نذر سهیم شوند. هم اکنون بناهایی تاریخی در سیستان و بلوچستان، ایلام، مشهد و برخی شهرهای دیگر وجود دارد که از طریق کمک خیرین میراث ، مرمت شده است.

همچنین علی دارابی در حاشیه بازدید از رویداد هنری «روضه هنر عاشورا» که در مدرسه تاریخی «دو در» حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است، گفت : آثار هنری «روضه هنر عاشورا» نمایشی از نهضت امام حسین(ع) است ، و جریان نهضت امام حسین(ع) یک جریان صرفاً شیعی نیست بلکه جریانی الهام بخش برای بسیاری از نهضت‌های آزادیبخش بوده است که وقتی با هنر تلفیق شود اثری ماندگار خواهد گذاشت.

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور افزود : کاری که هنرمندان بزرگ کشور در این رویداد قرار است انجام بدهند نیز به تصویر کشیدن بخشی از رخداد عظیم عاشورا و نهضت امام حسین(ع) است که به صورت تخصصی توسط هنرمندان کاربلد انجام می شود و برگزار کنندگان فراخوانی عمومی ندادند.

دارابی تاکید کرد: این‌ها هنرمندان عادی نیستند بلکه تعدادی از نقاشان زبردست و انقلابی کشور به این رویداد دعوت شدند که این کار را عاشقانه انجام می‌دهند و این نیز در واقع لطف امام رضا(ع) است که تمامی هنرمندان حاضر می‌گویند بعد از سال‌ها، دور یکدیگر در چنین محفلی جمع شدند و این کار را با عشق و علاقه انجام می‌دهند.

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور درباره اینکه این آثار بناست در کشورهای مختلف نیز به نمایش گذاشته شود، گفت: جریان نهضت امام حسین(ع) یک جریان صرفاً شیعی نیست بلکه جریانی الهام بخش برای بسیاری از نهضت‌های آزادیبخش بوده است و برای فردی مانند گاندی الهام بخش شد تا به مبارزه با استعمار انگلیس بپردازد و به اخراج بریتانیا و استقلال هندوستان منجر شود. بنابراین این گردهمایی و نمایش تابلوهای عاشورایی در کشورهای مختلف، کار بزرگ و قابل تقدیری است.