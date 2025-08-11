به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد مالمیر افزود: این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۷ نفر بوده که نشان‌دهنده کاهش ۷ درصدی تلفات است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان تصریح کرد: همچنین در این مدت، ۱۶۱ نفر به دلیل حوادث ناشی از کار دچار مصدومیت شده و به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند؛ در حالی که این آمار در چهار ماهه نخست سال گذشته ۱۷۳ نفر بوده و ۷ درصد کاهش یافته است.

مالمیر افزود: کارشناسان حوزه ایمنی و بهداشت کار تأکید دارند که رعایت اصول ایمنی، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، آموزش مداوم، و پایبندی به دستورالعمل‌های کاری می‌تواند از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری کند.

او تاکید کرد: با توجه به اینکه فصل تابستان، زمان اوج فعالیت‌های عمرانی و کار‌های فصلی است، به کارگران و کارفرمایان توصیه می‌شود در این ایام بیش از پیش نکات ایمنی را رعایت کرده و با استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی، حفظ فاصله از خطر، و انجام کار مطابق دستورالعمل‌های ایمنی، سلامت خود و همکارانشان را تضمین کنند.