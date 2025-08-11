به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این نشست با هدف بررسی دغدغه‌ها، ارائه راهکارهای عملی و تقویت ارتباط میان مدیران و نسل جوان در خانه جوان استان برگزار شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، در این نشست با اشاره به سابقه چند دهه‌ای مشکلات زیرساختی گفت: چالش‌هایی که در طول چهار دهه ایجاد شده است، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری بلندمدت است.

محمد حمیدی، با تأکید بر اهمیت مشارکت جوانان در فرآیندهای تصمیم‌گیری، از راه‌اندازی شبکه «ایران یاران جوان» به عنوان بستری برای بسیج ظرفیت‌های جوانان در استان خبر داد و گفت: این شبکه باید دارای جذابیت‌های واقعی باشد تا جوانان با انگیزه به آن بپیوندند. وی اافزود : صرفاً وعده‌های دولتی کافی نیست؛ بلکه باید امتیازات ملموس و مسیرهای شفاف برای رشد و اشتغال فراهم شود.

در این نشست، پیشنهادهایی از جمله ایجاد ارتباط مستقیم شبکه «ایران یاران جوان» با طرح‌های آموزشی و اشتغال‌زایی، استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها برای معرفی جوانان مستعد و بهره‌گیری از فضای نماز جمعه و دانشگاه‌ها برای اطلاع‌رسانی گسترده مطرح شد.

حمیدی با اعلام تشکیل شورای مشورتی جوانان با حضور نمایندگانی از اقوام در شهرستان‌های استان افزود: فرمانداران مکلف شده‌اند حداقل ۵ جوان در هر شهرستان را به عنوان شورای مشورتی جوانان معرفی کنند تا این شورا بتواند دغدغه‌ها و راهکارهای اجرایی جوانان را به‌طور مستقیم به مدیران منتقل کند.

در پایان این نشست، دبیرخانه شبکه «ایران یاران جوان» رسماً افتتاح و راه اندازی شد.