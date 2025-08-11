به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ از الجزیره انگلیسی، استفان دوجاریک در بیانیه ای در ارتباط با شهادت خبرنگاران الجزیره در غزه اعلام کرد: ما به خانواده الجزیره تسلیت می گویم.

وی افزود: ما در حال بررسی اتفاقات امروز غزه هستیم. ما همیشه به صراحت همه موارد قتل‌ روزنامه‌نگاران را محکوم کرده ایم. خبرنگاران باید بتوانند در غزه و هر جای دیگر کار خود را آزادانه و بدون آزار و اذیت، ارعاب یا ترس از هدف قرار گرفتن انجام دهند.

دوجاریک تاکید کرد: ضروری است که به خبرنگاران اجازه داده شود آزادانه به همه مناطق غزه دسترسی داشته باشند و به طور مستقل از وضعیت آنجا گزارش دهند.

رسانه‌های فلسطینی بامداد دوشنبه از حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به چادر خبرنگاران در مقابل دروازه اصلی مجتمع پزشکی الشفاء در شهر غزه و شهادت جمعی از خبرنگاران از جمله ۲ خبرنگار شبکه الجزیره به نام‌های انس الشریف و محمد قریقع خبر دادند.

الجزیره افزود: بر اساس اطلاعات به دست آمده، یک پهپاد ارتش اسرائیل چادر خبرنگاران را در نزدیکی بیمارستان الشفاء، جایی که چندین خبرنگار فلسطینی از جمله انس الشریف و محمد قریقع در آنجا حضور داشتند، هدف قرار داد.

شبکه الجزیره به نقل از یک مقام مسئول در بیمارستان الشفاء در غزه تاکید کرد که انس الشریف و محمد قریقع، خبرنگاران الجزیره، در نتیجه گلوله‌باران چادرشان توسط ارتش اسرائیل به شهادت رسیدند و این نشان دهنده خطرهایی است که خبرنگاران در مناطق جنگ با آن مواجه هستند.

دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه اعلام کرد که تعداد شهدای خبرنگار که تاکنون در جریان جنگ نسل‌کشی در نوار غزه به دست ارتش این رژیم به شهادت رسیدند به ۲۳۷ نفر رسیده است.