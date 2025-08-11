به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، با اشاره به اینکه در سه روز آینده افزایش نسبی دما در استان پیش بینی می شود، گفت: ساعات ابتدایی صبح، پدیده غالب سواحل و جزایر، مه رقیق صبحگاهی خواهد بود و در طول روز وزش باد برروی دریا پیش بینی می‌شود.

او افزود: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد و بستک، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و تقویت نقطه‌ای بارش‌ها پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد، گفت: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست و توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

او گفت: دریا کمی مواج خواهد بود و توصیه می‌شود تردد شناور‌ها به ویژه سبک و صیادی با احتیاط در نظر گرفته شود.

حمزه نژاد خاطرنشان کرد: فردا صبح، شرایط جوی آرام خواهد بود و در بعدازظهر وزش باد‌های جنوب غربی در مناطق دریایی استان سبب تلاطم دریا خواهد شد.

او افزود: از لحاظ دمایی تا پنجشنبه ۲۳ مرداد با تاکید بر فردا و چهارشنبه، افزایش دمای بیشینه و کاهش رطوبت نسبی هوا به ویژه در مناطق شرقی استان پیش بینی می‌شود.