به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان آران و بیدگل گفت: ۱۹ موکب پروانه دار شهرستان آران و بیدگل به زوار اربعین حسینی خدمات رسانی می‌کنند.

مرتضی مردان افزود: موکب حضرت محمدهلال بن علی (ع)، باب المراد حضرت قاسم بن علی النقی (ع)، امامزاده بی بی زینب (س) روستای یزدل، امامزاده عباس بن علی النقی (ع) علی آباد و امامزاده محمد نوش آباد موکب‌های وابسته به بقاع متبرکه شهرستان است.

وی گفت: موکب‌های شهدای شهر آران و بیدگل، شهدای بخش کویرات، امام حسن مجتبی (ع)، حضرت ابوالفضل (ع) ابوزیدآباد، شهید محراب، باب الحوایج حضرت علی اصغر (ع)، حبیب بن مظاهر (ع) روستای محمدآباد، سجادیه سفیدشهر، خامس آل عبا (ع) از دیگر موکب‌های فعال شهرستان آران و بیدگل در عراق هستند.