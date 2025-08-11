پخش زنده
امروز: -
مدیر کل هواشناسی فارس گفت: بارش رگبار پراکنده باران و رعد و برق در برخی نقاط استان، امروز هم ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، قاسم حسینی گفت: طبق نقشههای هواشناسی فارس تا امروز در پارهای از نقاط جنوبی، غربی و برخی مناطق مرکزی استان در ساعات بعد از ظهر تا اوایل شب، رشد ابر و رگباران باران و رعد و برق به صورت پراکنده گاهی همراه با وزش باد شدید موقتی رخ میدهد.
وی با بیان اینکه فردا هم احتمال ناپایداری در همین مناطق وجود دارد، افزود: در چند روز آینده افزایش سرعت وزش باد عصرگاهی پدیده غالب در مناطق شرقی و شمال شرقی استان فارس است.
مدیر کل هواشناسی فارس درباره دمای هوا هم گفت: به لحاظ شرایط دمایی امروز از شدت گرمای هوا در مناطق شمالی استان کاسته میشود.