به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، قاسم حسینی گفت: طبق نقشه‌های هواشناسی فارس تا امروز در پاره‌ای از نقاط جنوبی، غربی و برخی مناطق مرکزی استان در ساعات بعد از ظهر تا اوایل شب، رشد ابر و رگباران باران و رعد و برق به صورت پراکنده گاهی همراه با وزش باد شدید موقتی رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه فردا هم احتمال ناپایداری در همین مناطق وجود دارد، افزود: در چند روز آینده افزایش سرعت وزش باد عصرگاهی پدیده غالب در مناطق شرقی و شمال شرقی استان فارس است.

مدیر کل هواشناسی فارس درباره دمای هوا هم گفت: به لحاظ شرایط دمایی امروز از شدت گرمای هوا در مناطق شمالی استان کاسته می‌شود.