مدیر کل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: وزارت میراث‌فرهنگی به کانون گفت‌و‌گو و هم‌اندیشی رسانه‌ای بدل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، روزبه کردونی در نشست صمیمی اصحاب رسانه با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و گرامیداشت روز خبرنگار ، با تأکید بر رویکرد گفت‌وگومحور و هم‌افزایانه وزارت میراث فرهنگی گفت: این وزارتخانه امروز به نمادی از تعامل و گفت‌وشنود مستمر میان مدیران و اصحاب رسانه تبدیل شده است.

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، جایگاه بی‌بدیل خبرنگاران را در فرآیند روایتگری و انتقال ارزش‌های میراث‌فرهنگی ستود.

کردونی در تشریح تجربه نوین وزارتخانه در حوزه روایتگری رسانه‌ای گفت : ما در عصری به سر می‌بریم که روایتگری، هنر و استراتژی اصلی در اطلاع‌رسانی است و این وزارتخانه موفق شده است ارتباطی همدلانه، بی‌واسطه و مؤثر با مجموعه‌ای گسترده از کنشگران رسانه‌ای برقرار کند؛ ارتباطی که مرز‌های سنتی میان مدیران و رسانه‌ها را برداشته است.

وی افزود: این همگرایی و گفت‌وگوی مستمر، زمینه را برای ارتقای سطح آگاهی عمومی، گسترش مشارکت‌های اجتماعی و تحکیم جایگاه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در افکار عمومی فراهم کرده است.

کردونی گفت: تداوم راهبرد گفت‌وگومحور، ضامن تحقق اهداف کلان وزارتخانه و ارتقای نقش اثرگذار رسانه‌ها در حمایت از سیاست‌ها و برنامه‌های ملی در حوزه میراث فرهنگی خواهد بود.

همچنین عضو شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز در این مراسم با تجلیل از تلاش خبرنگاران در پاسداشت هویت فرهنگی ایران، بر نقش وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای همگرایی ملی تأکید کرد و تقویت روایت صحیح تاریخ و فرهنگ در فضای رسانه‌ای کشور را خواستار شد.