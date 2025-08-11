پخش زنده
مدیر کل حوزه وزارتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: وزارت میراثفرهنگی به کانون گفتوگو و هماندیشی رسانهای بدل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، روزبه کردونی در نشست صمیمی اصحاب رسانه با وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و گرامیداشت روز خبرنگار ، با تأکید بر رویکرد گفتوگومحور و همافزایانه وزارت میراث فرهنگی گفت: این وزارتخانه امروز به نمادی از تعامل و گفتوشنود مستمر میان مدیران و اصحاب رسانه تبدیل شده است.
مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، جایگاه بیبدیل خبرنگاران را در فرآیند روایتگری و انتقال ارزشهای میراثفرهنگی ستود.
کردونی در تشریح تجربه نوین وزارتخانه در حوزه روایتگری رسانهای گفت : ما در عصری به سر میبریم که روایتگری، هنر و استراتژی اصلی در اطلاعرسانی است و این وزارتخانه موفق شده است ارتباطی همدلانه، بیواسطه و مؤثر با مجموعهای گسترده از کنشگران رسانهای برقرار کند؛ ارتباطی که مرزهای سنتی میان مدیران و رسانهها را برداشته است.
وی افزود: این همگرایی و گفتوگوی مستمر، زمینه را برای ارتقای سطح آگاهی عمومی، گسترش مشارکتهای اجتماعی و تحکیم جایگاه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در افکار عمومی فراهم کرده است.
کردونی گفت: تداوم راهبرد گفتوگومحور، ضامن تحقق اهداف کلان وزارتخانه و ارتقای نقش اثرگذار رسانهها در حمایت از سیاستها و برنامههای ملی در حوزه میراث فرهنگی خواهد بود.
همچنین عضو شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز در این مراسم با تجلیل از تلاش خبرنگاران در پاسداشت هویت فرهنگی ایران، بر نقش وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهعنوان یکی از مهمترین محورهای همگرایی ملی تأکید کرد و تقویت روایت صحیح تاریخ و فرهنگ در فضای رسانهای کشور را خواستار شد.
شهاب طباطبایی، با تبریک روز خبرنگار به فعالان عرصه رسانه افزود : میراثفرهنگی و گردشگری، بخشی از سرمایههای هویتی ملت ایران است که میتواند نقشی مهم در ایجاد وفاق و همدلی ملی ایفا کند.
فعال رسانه و عضو شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستیوی با اشاره به اهمیت پاسداشت دستاوردهای تاریخی کشور افزود: آنچه از گذشته به ما رسیده، پشتوانهای ارزشمند برای هویت ملی و مسیر توسعه آینده کشور است و رسانهها میتوانند در انتقال دقیق و علمی این میراث به افکار عمومی، نقشآفرینی کنند.
طباطبایی با ذکر نمونهای از دستاوردهای کشور در عرصه بینالمللی گفت: ثبتجهانی محوطه تاریخی دره خرمآباد، از افتخارات بزرگ ایران در حوزه میراثفرهنگی است که با تلاش و همت نمایندگان کشورمان در مجامع جهانی محقق شد.
وی همچنین بر ضرورت پیوند معماری و میراثفرهنگی با مدیریت منابع و توسعه پایدار تأکید کرد و افزود: معماری ایرانی همواره مبتنی بر سازگاری با اقلیم و استفاده بهینه از منابع بوده است. بهرهگیری از این دانش بومی، میتواند الگویی کارآمد برای پاسخ به نیازهای امروز باشد.
عضو شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی گفت : خبرنگاران در خط مقدم روایتگری از هویت فرهنگی کشور قرار دارند. انعکاس درست ظرفیتهای میراثفرهنگی و گردشگری میتواند به همافزایی ملی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه جهانی کمک کند.
طباطبایی افزود : وفاق ملی در گرو گفتوگو، تعامل و همدلی است و رسانهها با تبیین دقیق واقعیتها و ظرفیتها میتوانند مسیر تحقق این هدف را هموار کنند.