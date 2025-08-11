



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛به گفته مهدی باسفهرجانی رئیس روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان: پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، گروههای امدادی زمینی و هوایی به سرعت به محل اعزام و در این عملیات، سه نفر از مصدومان توسط پایگاه اورژانس《باغات》 به مراکز درمانی منتقل شدندو دو مصدوم دیگر با وضع جسمانی‌نا مساعد ، با بالگرد اورژانس به بیمارستان ثامن‌الحجج (ع) سیرجان انتقال یافتند

وی ادامه داد: یک نفر از مصدومان نیز پس از دریافت خدمات درمانی اولیه در محل حادثه، با رضایت شخصی ترخیص شد.



