موکب اهل سنت استان گلستان شهرستان آق قلا در مرز مهران و موکب حسین ابن علی علیه السلام شهرستان گالیکش هم در کربلا پذیرای زوار اربعین است .

خدمات رسانی دوستداران و ارادتمندان اهل بیت به زائران اربعین

خدمات رسانی دوستداران و ارادتمندان اهل بیت به زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ خدمات رسانی دوستداران و ارادتمندان اهل بیت به زائران اربعین. موکب اهل سنت استان گلستان در مرز مهران میزبان زائران حسینی است .

موکب حسین ابن علی علیه السلام شهرستان گالیکش هم در کربلا پذیرای زوار اربعین است .



