به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، پروانه فعالیت موزه دانشگاه بیرجند با امضای قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور و مدیرکل موزه‌ها با اعتبار یکسال و قابل تمدید صادر شده است.

در مجوز رسمی فعالیت موزه دانشگاه بیرجند آمده است؛ بر اساس ماده ۳۹ فصل پنجم آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز، مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۸۴ هیأت محترم وزیران، و با توجه به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور، پروانه فعالیت موزه دانشگاه بیرجند، به نشانی خراسان جنوبی ـ بیرجند ـ میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا و تحت نظارت دانشگاه بیرجند به مدت یک سال شمسی و قابل تمدید اعطا می شود.

اعطای این مجوز گامی مؤثر در مسیر تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و علمی منطقه به شمار می‌رود.

موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه با هدف معرفی، نگهداری و پژوهش در زمینه آثار فرهنگی و تاریخی و علم و فناوری شرق ایران، بستری ارزشمند برای تعامل میان دانشگاه، جامعه و میراث ملی فراهم می‌آورد.