صبح امروز شاخص کیفی هوا در ۱۷ شهر خوزستان دزر وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ صبح امروز دوشنبه (۲۰ مرداد) شاخص کیفی هوا در شهرهای رامهرمز ۱۷۰، سوسنگرد ۱۶۹، ماهشهر و اهواز ۱۶۷، ملاثانی ۱۶۶، هندیجان ۱۶۳، آغاجاری ۱۶۲، هویزه ۱۶۱، آبادان ۱۶۰، بهبهان ۱۵۸، هفتکل ۱۵۲ و باغملک ۱۵۱ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروههای سنی (قرمز) است.
همچنین این میزان در شهرهای لالی ۱۴۳، امیدیه ۱۳۱، دزفول ۱۲۸، گتوند ۱۲۵ و شوش به ۱۱۶ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس (نارنجی) است.