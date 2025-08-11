به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ صبح امروز دوشنبه (۲۰ مرداد) شاخص کیفی هوا در شهر‌های رامهرمز ۱۷۰، سوسنگرد ۱۶۹، ماهشهر و اهواز ۱۶۷، ملاثانی ۱۶۶، هندیجان ۱۶۳، آغاجاری ۱۶۲، هویزه ۱۶۱، آبادان ۱۶۰، بهبهان ۱۵۸، هفتکل ۱۵۲ و باغملک ۱۵۱ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

همچنین این میزان در شهر‌های لالی ۱۴۳، امیدیه ۱۳۱، دزفول ۱۲۸، گتوند ۱۲۵ و شوش به ۱۱۶ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.