در نشست مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، بر الزام رعایت ۴۰ اصل محیط‌زیستی در طراحی، ساخت و بهره‌برداری از راه‌ها و آزادراه‌ها تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این نشست، که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور برگزار شد. ۴۰ اصل محیط‌زیستی که در سال ۱۳۹۷ توسط این سازمان تدوین و ابلاغ شده بود، به‌عنوان چارچوب راهبردی طراحی، ساخت و بهره‌برداری از راه‌ها و آزادراه‌های کشور معرفی و بر اجرای کامل آنها تأکید شد.

این اصول با هدف کاهش تخریب زیستگاه‌ها، حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش، مدیریت منابع آب و خاک، کنترل آلودگی هوا و صدا و رعایت معیار‌های ایمنی و منظر طبیعی تدوین شده‌اند.

بر اساس مصوبات این جلسه، رعایت ۴۰ اصل محیط‌زیستی پیش از طرح و پیشنهاد هرگونه پروژه مشمول ارزیابی، برای وزارت راه و شهرسازی الزامی خواهد بود.