سرپرست کاوش و مدیر پایگاه میراث جهانی سلطانیه گفت: در جریان کاوشهای باستانشناسی در محدوده جنوبغربی ارگ تاریخی سلطانیه، باستانشناسان به بخشی از یک آرامگاه زیرزمینی دست یافتند که بنا بر شواهد تاریخی و یافتههای میدانی، متعلق به دوره ایلخانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل عالی گفت : در ادامه بررسیها و کاوشهای علمی در محدوده موسوم به ابوابالبر ، بخشهایی از یک آرامگاه زیرزمینی در نزدیکی گنبد سلطانیه شناسایی و مستندنگاری شد که به احتمال قوی محل دفن اعضای خاندان سلطنتی ایلخانان مغول، از جمله همسر و فرزندان اولجایتو، هشتمین ایلخان مغول بوده است.
وی افزود : عملیات کاوش باستانشناسی در محدوده جنوبغربی ارگ تاریخی و در مجاورت گنبد سلطانیه از مرداد آغاز شده است و تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت که در جریان این کاوشها، امروز موفق به دستیابی به یافتههایی ارزشمند شدیم.
سرپرست کاوش و مدیر پایگاه میراث جهانی سلطانیه با استناد به شواهد میدانی، دادههای باستانشناختی و گزارشهای مکتوب تاریخی گفت : بر اساس قرائن موجود، آرامگاه مزبور متعلق به دوره ایلخانی است و اسکلتهای کشفشده در آن، بهاحتمال فراوان، به اعضای خاندان سلطنتی ایلخانان مغول تعلق دارد.
سرپرست کاوش با بیان اهمیت این کشف افزود : گورستان سلطنتی یکی از بخشهای بسیار مهم پیرامون گنبد سلطانیه محسوب میشود که مطابق منابع تاریخی، محل دفن برخی از اعضای خاندان سلطنتی از جمله یکی از همسران و فرزندان اولجایتو بوده است. گورستانهای سلطنتی ظرفیت زیادی در ارائه اطلاعات درباره ساختار سلسلهمراتب اجتماعی و جایگاه افراد در نظام سیاسی و فرهنگی هر دوره دارند.
وی گفت : کشف چنین گورستانی در جریان کاوشهای باستانشناسی ارگ تاریخی سلطانیه، افقهای تازهای برای شناخت تاریخ، فرهنگ و آدابورسوم این خطه میگشاید. این قبیل کشفیات معمولاً شامل بقایای انسانی، اشیاء نفیس، عناصر معماری و کتیبههایی است که به درک ابعاد گوناگون زندگی و جهانبینی مردمان گذشته یاری میرسانند.
عالی افزود : بررسی نحوه تدفین و اشیای همراه مردگان میتواند تصویری روشن از باورها، آیینهای مذهبی و نظام ارزشهای معنوی دوره ایلخانی ارائه کند.
وی گفت : کاوش در این بخش از ارگ تاریخی سلطانیه در روزهای آینده با دقت و رویکرد علمی ادامه خواهد یافت.