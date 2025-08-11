با فرارسیدن فصل برداشت انگور و آغاز تولید کشمش، جهاد کشاورزی کاشمر نسبت به استفاده از پودر کربنات پتاسیم صنعتی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: استفاده از این ماده که برای تسریع خشک شدن انگور به کار می‌رود، به دلیل مسائل بهداشتی، ملاحظات زیست‌محیطی و مقررات بین‌المللی، ممنوع است.

کاظم قربان‌پور افزود: نوع صنعتی این پودر حاوی فلزات سنگین و سرطان‌زا است و سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد؛ به همین منظور، کارشناسان جهاد کشاورزی مراکز عرضه این محصول را رصد و بازدید می‌کنند تا از عرضه نوع صنعتی آن جلوگیری شود.

او تاکید کرد: کشاورزان هنگام خرید این محصول باید از اصالت و تأییدیه بهداشتی آن اطمینان حاصل کنند، چرا که هرگونه بی‌توجهی در این زمینه می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای سلامت جامعه به همراه داشته باشد.