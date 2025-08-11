به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی ابوالحسنی مدیر جهاد کشاورزی رامسر با اشاره به شرایط آب و هوایی مناسب، پیش‌بینی کرد برداشت محصول در هفته آینده به صورت گسترده‌تری انجام شود و میزان تولید شلتوک در سال جاری به حدود ۱۲۰۰ تن برسد.

وی افزود: نخستین برداشت مکانیزه برنج در شالیزار‌های حوزه شهری کتالم و ساداتشهر شهرستان انجام شد.

ابوالحسنی، مدیر جهاد کشاورزی رامسر با بیان اینکه سطح زیر کشت شالیزار‌ها در این شهرستان ۲۸۰ هکتار است، اظهار کرد: با توجه به بهبود شرایط مکانیزاسیون، برداشت برنج در عمده مزارع شالیزاری این شهرستان توسط کمباین مخصوص انجام می‌گیرد که این امر علاوه بر تسهیل فرآیند برداشت، منجر به کاهش هزینه و افت محصول می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح آب و خاک در افزایش تولید برنج، تأکید کرد: کشاورزان منطقه باید با بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های نوین، نسبت به حفظ و ارتقای کیفیت اراضی شالیزاری اقدام کنند.

ابوالحسنی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود در امسال بیش از ۱۲۰۰ تن شلتوک برنج در شالیزار‌های رامسر تولید شود.