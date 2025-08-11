در بیستمین روز مرداد، بورس انرژی ایران میزبان عرضه‌های گسترده‌ای است که نفتای سبک و متانول در صدر آنها قرار دارند. شرکت نفت ستاره خلیج فارس ۳۰ هزار تن نفتای سبک و شرکت صنایع شیمی بافت ۲۰ هزار تن متانول را در رینگ بین‌الملل عرضه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در رینگ داخلی برای روز دوشنبه بیستم مرداد نیز میزبان عرضه‌های مهمی از جمله ۲ هزار و ۵۰۰ تن متانول شرکت پتروشیمی شیراز و ۲ هزار و ۲۰۰ تن متانول شرکت پتروشیمی زاگرس خواهد بود. همچنین، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با دو عرضه مجزا، مجموعاً ۱۲ هزار تن سوخت هوایی را به رینگ صادراتی بازار فیزیکی می‌آورد.

فروش ۴۱۰ میلیون کیلووات ساعت برق

بازار برق بورس انرژی ایران میزبان فروش ۴۰۹ میلیون و ۷۸۰ هزار کیلووات ساعت برق در روز نوزدهم مرداد بود. این معاملات مجموع ارزشی برابر ۴ هزار و ۶۴۹ میلیارد ریال را در این بازار رقم زد.

تابلو مشتقه برق میزبان فروش ۳۴۹ میلیون و ۷۸۳ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بود.

همچنین در این روز ۳۸۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های سبز به شکل سلف در تابلو مشتقه برق سبز دادوستد شد؛ این در حالی بود که ۷ میلیون و ۵۱۴ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های سبز به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی برق سبز به فروش رفت.

تابلو مشتقه برق آزاد نیز در این روز میزبان فروش یک میلیون و ۴۸۸ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس و پراکنده به شکل سلف شد. همچنین ۵۰ میلیون و ۶۱۴ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس و پراکنده به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی برق آزاد دادوستد شد که این معامله به ثبت ارزشی برابر ۳ هزار و ۳۹۳ میلیارد ریال در این تابلو انجامید.

ثبت ارزش ۹ هزار میلیارد ریالی در نوزدهمین روز مرداد

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۸ هزار و ۹۹۳ میلیارد ریال در روز یک‌شنبه نوزدهم مرداد رسید. این رقم حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات مربوط به ابزارهای مالی بود. ۵۱.۷ درصد ارزش کل بازار در این روز در بازار برق، ۴۸.۲ درصد آن در رینگ داخلی بازار فیزیکی و ۰.۱ درصد ارزش در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران به ثبت رسید.

معامله ۴۶۴ هزار و ۳۱۰ واحد صندوق سینرژی در تابلو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران، مجموع ارزشی برابر ۹ میلیارد و ۷۹۸ میلیون ریال را در بخش ابزارهای مالی رقم زد.