فردی که به صورت غیرمجاز، مبلغ یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال از حساب یک شهروند فریمانی برداشت کرده بود، شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی فریمان گفت: پیرو شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی اش به صورت اینترنتی، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ جواد ابراهیمی افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات فنی موفق شدند متهم را در یکی از استان‌های دیگر شناسایی کنند و مبلغ کلاهبرداری شده را به حساب مالباخته بازگردانند.

او با بیان اینکه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شده است، از مردم خواست هشدار‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت اطلاع از هر‌گونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی مراتب را از طریق نشانی سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www.fata.gov.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.