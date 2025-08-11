پخش زنده
وزیر کشور گفت: در حوزه اقتصادی، استانهای هرمزگان، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان و آذربایجان غربی به عنوان پنج استان برتر در سه ماهه اول سال معرفی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ اسکندر مؤمنی وزیر کشور شامگاه_یکشنبه نوزدهم مرداد_ در برنامه گفتوگوی ویژه خبری در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی عملکرد استانداران اظهار داشت: ارزیابی عملکرد استانداران به صورت سالانه و همهجانبه انجام میشود و این روند هماکنون آغاز شده است. این ارزیابیها به ترتیب و نوبتی انجام میگیرد و ممکن است نتیجه آن در برخی استانها به جابجایی مدیران منجر شود و در برخی دیگر تغییراتی رخ ندهد. همچنین ممکن است معاونان و فرمانداران نیز در این فرآیند تغییر کنند.
وی افزود: این ارزیابیها تنها به یک بازه زمانی محدود نمیشود و از همان ابتدای انتصاب استانداران، عملکرد آنها به تدریج مورد سنجش قرار میگیرد. به عنوان نمونه، در حوزه اقتصادی و با توجه به شعار سال، شاخصهایی برای ارزیابی استانداران تعیین شده است. در سه ماهه اول سال جاری، تمامی استانداران بر اساس جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، پیشرفت پروژههای نیمهتمام و راهاندازی واحدهای تولیدی راکد ارزیابی شدهاند.
وزیر کشور با اشاره به گزارش ارزیابی استانداران گفت: ممکن است برخی استانداران هنوز گزارش کامل خود را ارائه نکرده باشند، اما در حوزه اقتصادی، استانهای هرمزگان، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان و آذربایجان غربی به عنوان پنج استان برتر در سه ماهه اول سال معرفی شدهاند. البته این رتبهبندی ممکن است با دریافت گزارشهای جدید تغییر کند.
وی تأکید کرد که این ارزیابی صرفاً بر اساس شاخصهای اقتصادی انجام شده و سایر حوزهها مانند امنیت، سیاست، اجتماعی و مردمداری نیز به صورت جداگانه بررسی میشوند.