استاندار یزد، جزء استانداران برتر در حوزه اقتصادی
وزیر کشور استاندار یزد را به عنوان یکی از پنج استاندار برتر حوزه اقتصادی در سهماهه نخست سال معرفی کرد.
وزیر کشور اعلام کرد: بر اساس ارزیابیهای انجامشده در حوزه شاخصهای اقتصادی شامل جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی، راهاندازی پروژههای نیمهتمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، پنج استان موفق به کسب رتبههای برتر کشور شدهاند.
وی افزود: در این ارزیابی که عملکرد استانها در پنج تا شش شاخص اقتصادی بررسی شد، هرمزگان، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان و آذربایجان غربی به ترتیب در جایگاههای برتر سهماهه نخست سال قرار گرفتند.