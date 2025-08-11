به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسکندر مؤمنی، از معرفی پنج استاندار برتر کشور بر اساس شاخص‌های اقتصادی در سه‌ماهه نخست سال خبر داد.

وزیر کشور اعلام کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده در حوزه شاخص‌های اقتصادی شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، راه‌اندازی پروژه‌های نیمه‌تمام و احیای واحد‌های تولیدی راکد، پنج استان موفق به کسب رتبه‌های برتر کشور شده‌اند.

وی افزود: در این ارزیابی که عملکرد استان‌ها در پنج تا شش شاخص اقتصادی بررسی شد، هرمزگان، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان و آذربایجان غربی به ترتیب در جایگاه‌های برتر سه‌ماهه نخست سال قرار گرفتند.