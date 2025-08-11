به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در این نشست اعلام کرد : استان گلستان به دنبال جذب سرمایه‌گذارانی است که در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی فعالیت می‌کنند.

عبد العلی کیانمهر تأکید کرد : استان از سرمایه‌گذاران در این حوزه حمایت خواهد کرد و تلاش دارد تا مسیر سرمایه‌گذاری را برای آن‌ها تسهیل کند.

وی همچنین از کوتاه شدن فرآیند صدور مجوزها برای پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: تمام سرمایه‌گذارانی که در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به استان آمده‌اند، به هیچ وجه به علت پروتکل‌ها معطل نشده‌اند و بلافاصله روند صدور مجوزها و تحویل زمین برای آنان انجام شده است.

کیانمهر همچنین افزود: تمرکز اصلی استان در حال حاضر بر استفاده از زمین‌های نزدیک به خطوط انتقال انرژی است، زیرا انرژی خورشیدی یکی از نیازهای اساسی استان به شمار می‌رود.

وی افزود: تاکنون زمین مورد نیاز برای اجرای ۲۰۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان آماده شده و تا پایان سال آینده، حداقل ۱۲۰ مگاوات برق از انرژی‌های تجدیدپذیر به شبکه صنعتی استان وارد خواهد شد.