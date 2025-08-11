پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از اطفا حریق در سفیدکوه این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،کامران فرمانپور از اطفای کامل آتشسوزی در منطقه حفاظت شده "بهارآب کُله" سفیدکوه جنوبی چگنی خبر داد و گفت: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی پس از ساعتها تلاش با کمک مردم محلی، بامداد امروز موفق به مهار این حریق شدند.
وی اظهار کرد: عصر روز گذشته با اعلام وقوع آتشسوزی در حوزه استحفاظی چگنی، نیروهای سازمان بلافاصله به محل اعزام شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است افزود: کارشناسان میزان خسارت و دلیل وقوع آتشسوزی را ارزیابی خواهند کرد.
فرمانپور منشا بیشتر آتشسوزیهای جنگلی را عوامل انسانی دانست و تاکید کرد: هنوز وسعت دقیق منطقه آسیبدیده مشخص نیست و بررسی ها در دست اقدام می باشد.
وی گفت:منطقه حفاظت شده سفید کوه در محدوده خرم آباد و چگنی با مساحتی برابر با ۶۹ هزار و ۵۰۰ هکتار ابتدا در سال ۱۳۴۷ به عنوان شکار و تیراندازی ممنوع تحت حفاظت قرار گرفت و بعد در سال ۱۳۶۹ به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت.
براساس این گزارش،۲۷۲ گونه گیاهی و ۱۳۸ گونه جانوری در این منطقه شناسایی شده است، علاوه بر کل و بز، جانوران مهم این منطقه سنجاب ایرانی، بز و پازن، خرس قهوهای، پلنگ ایرانی، گربه وحشی، رودک، کبک دری، تیهو، کبک، بلدرچین، کرکس کوچک، شاهین، یلوه جنایی، عقاب طلایی، مار قیطانی، تیرمار خراسانی، گرزه مار، مار فلس درشت و جکوی مدیترانهای هستند.
همچنین استان لرستان دارای ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار جنگل و مرتع است که ۶۱۷ هزار هکتار آن در نقاط بحرانی آتشسوزی قرار دارد.