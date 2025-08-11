مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است افزود: کارشناسان میزان خسارت و دلیل وقوع آتش‌سوزی را ارزیابی خواهند کرد.

فرمانپور منشا بیشتر آتش‌سوزی‌های جنگلی را عوامل انسانی دانست و تاکید کرد: هنوز وسعت دقیق منطقه آسیب‌دیده مشخص نیست و بررسی ها در دست اقدام می باشد.

وی گفت:منطقه حفاظت شده سفید کوه در محدوده خرم آباد و چگنی با مساحتی برابر با ۶۹ هزار و ۵۰۰ هکتار ابتدا در سال ۱۳۴۷ به عنوان شکار و تیراندازی ممنوع تحت حفاظت قرار گرفت و بعد در سال ۱۳۶۹ به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت.

براساس این گزارش،۲۷۲ گونه گیاهی و ۱۳۸ گونه جانوری در این منطقه شناسایی شده‌ است، علاوه بر کل و بز، جانوران مهم این منطقه سنجاب ایرانی، بز و پازن، خرس قهوه‌ای، پلنگ ایرانی، گربه وحشی، رودک، کبک دری، تیهو، کبک، بلدرچین، کرکس کوچک، شاهین، یلوه جنایی، عقاب طلایی، مار قیطانی، تیرمار خراسانی، گرزه مار، مار فلس درشت و جکوی مدیترانه‌ای هستند.

همچنین استان لرستان دارای ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار جنگل و مرتع است که ۶۱۷ هزار هکتار آن در نقاط بحرانی آتش‌سوزی قرار دارد.