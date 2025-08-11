پخش زنده
مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون، حمایت از امنیت غذایی کشور را با حساسیت دنبال میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی اله آقایارزاده بازدید از سه واحد صنعتی و تولیدی کشاورزی در شهرستان دزفول بیان اینکه تمام تولیدکنندگان و بخشهای مختلف زنجیره غذایی کشور باید مورد توجه قرار گیرند، افزود: کشاورزی تنها زراعت و باغ نیست و شامل دام و طیور، زراعت، باغبانی، شیلات، صنایع تبدیلی کشاورزی و حتی تولیدکنندگان نهادههای دامی، طیور و آبزیان است.
وی بر ضرورت توجه به زنجیرههای مرتبط با تولید گوشت در کشور عنوان کرد: ناترازی انرژی موجب آسیب به تولید دام و طیور در کشور میشود به همین دلیل سرمایه گذاری در تولید تنها به معنای سرمایه گذاری در واحدهای کشاورزی نیست بلکه هر صنعتی که در تکمیل و پایداری زنجیره غذایی دخیل است باید در برنامه ریزیها مورد توجه باشد.
مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خودکفایی در تولید گندم و تمام صنایع راهبردی کشاورزی برای تامین امنیت غذایی اهمیت مضاعف دارد که رویکرد فراکسیون کشاورزی مجلس پیگیری این هدف گذاری است.