پخش زنده
امروز: -
تمرچین پیرانشهر به الگویی موفق در خدماترسانی به زائران اربعین تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان پیرانشهر از تحقق رضایت حداکثری زائران اربعین حسینی در مرز تمرچین خبر داد و گفت: بررسیهای دقیق و نظرسنجیهای میدانی از زائران نشان میدهد که کیفیت خدمات ارائه شده در این مرز نه تنها مورد رضایت، بلکه با استقبال چشمگیر زائران روبرو شده است.
لقمان خسروپور افزود: امسال شاهد تحول خوبی در کیفیت خدماترسانی به زائران هستیم و خدمات مناسبی در بخش اسکان و تغذیه، حملونقل و خدمات بهداشتی ارائه می شود.
خسروپور، با بیان اینکه مرز تمرچین به یکی از مهمترین گذرگاههای زائران تبدیل شده است، اظهار کرد: امسال ظرفیت پذیرش زائران در مقایسه با پارسال افزایش یافته و باتوجه به تدارک دیده شده این آمار برای سالهای آینده نیز بیشتر خواهد شد.
وی، از استقرار بیش از ۵۰ موکب مجهز در مسیر مرز خبر داد و گفت: این موکبها با بهرهگیری از تجربیات سالهای گذشته و با مشارکت خیّرین و دستگاههای اجرایی، خدمات خوبی از جمله اسکان رایگان، تغذیه گرم، خدمات درمانی و فرهنگی ارائه میدهند.
خسروپور افزود: هماهنگیهای گستردهای با مسئولان عراقی به ویژه اقلیم کردستان انجام گرفته که نتیجه آن تسهیل قابل توجه تردد زائران و کاهش زمان انتظار در مرز بوده است.
وی تصریح کرد: استقبال زائران در سالجاری نشاندهنده اعتماد آنها به کیفیت خدمات مرز تمرچین بوده و متعهد هستیم که این روند مثبت را تا پایان مراسم اربعین حفظ کنیم.
فرماندار شهرستان پیرانشهر، از مشارکت و همراهی مردم شهرستان پیرانشهر در استقبال از زائران و برپایی موکب اهل سنت توسط خیرین این شهرستان قدردانی و اضافه کرد: این موضوع نشان می دهد که مردم علاقمند ورود زائران به این منطقه هستند و احساس همبستگی و همکاری در کارهای خیر در بین مردم این شهر نهادینه شده است.