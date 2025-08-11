به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان پیرانشهر از تحقق رضایت حداکثری زائران اربعین حسینی در مرز تمرچین خبر داد و گفت: بررسی‌های دقیق و نظرسنجی‌های میدانی از زائران نشان می‌دهد که کیفیت خدمات ارائه شده در این مرز نه تنها مورد رضایت، بلکه با استقبال چشمگیر زائران روبرو شده است.

لقمان خسروپور افزود: امسال شاهد تحول خوبی در کیفیت خدمات‌رسانی به زائران هستیم و خدمات مناسبی در بخش اسکان و تغذیه، حمل‌ونقل و خدمات بهداشتی ارائه می شود.

خسروپور، با بیان اینکه مرز تمرچین به یکی از مهمترین گذرگاههای زائران تبدیل شده است، اظهار کرد: امسال ظرفیت پذیرش زائران در مقایسه با پارسال افزایش یافته و باتوجه به تدارک دیده شده این آمار برای سالهای آینده نیز بیشتر خواهد شد.

وی، از استقرار بیش از ۵۰ موکب مجهز در مسیر مرز خبر داد و گفت: این موکب‌ها با بهره‌گیری از تجربیات سالهای گذشته و با مشارکت خیّرین و دستگاههای اجرایی، خدمات خوبی از جمله اسکان رایگان، تغذیه گرم، خدمات درمانی و فرهنگی ارائه می‌دهند.

خسروپور افزود: هماهنگی‌های گسترده‌ای با مسئولان عراقی به ویژه اقلیم کردستان انجام گرفته که نتیجه آن تسهیل قابل توجه تردد زائران و کاهش زمان انتظار در مرز بوده است.

وی تصریح کرد: استقبال زائران در سالجاری نشان‌دهنده اعتماد آنها به کیفیت خدمات مرز تمرچین بوده و متعهد هستیم که این روند مثبت را تا پایان مراسم اربعین حفظ کنیم.

فرماندار شهرستان پیرانشهر، از مشارکت و همراهی مردم شهرستان پیرانشهر در استقبال از زائران و برپایی موکب اهل سنت توسط خیرین این شهرستان قدردانی و اضافه کرد: این موضوع نشان می دهد که مردم علاقمند ورود زائران به این منطقه هستند و احساس همبستگی و همکاری در کارهای خیر در بین مردم این شهر نهادینه شده است.