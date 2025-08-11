پخش زنده
کمتر از چهار روز تا اربعین حسینی باقی مانده و مرز مهران همچنان پرترددترین مرز غربی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ ستاد مرکزی اربعین از زائران حسینی خواسته برای جلوگیری از ازدحام جمعیت، توقف در شهرهای زیارتی را کوتاه کنند و قبل از اربعین به وطن بازگردند.
مطابق پیش بینیهای هواشناسی، مرزهای تمرچین و باشماق خنکتر است و همین میتواند انگیزه زائران را برای بازگشت از این مسیر بیشتر کند.
اسماعیل آبادی، مدیر شعب پست بانک استان: پست بانک، با توجه به گستره شعب و باجهها در مناطق مختلف به ویژه روستایی/ همچون سال گذشته در تامین ارز اربعین، نقش دارد
دومین تیم خدماترسان ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی شامل ۲۰ خادم، به پایانه برکت در مرز مهران اعزام شدند.
موکب امامزادگان و بقاع متبرکه استان در مرز مهران همچنان به زائران حسینی خدمت رسانی میکند.