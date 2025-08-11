تیم جست‌و‌جو و نجات در کوهستان استان چهارمحال و بختیاری به قله دماوند صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست جمعیت هلال احمر استان گفت: اعضای تیم جست‌و‌جو و نجات در کوهستان این استان به دماوند بلندترین قله ایران با ارتفاع ۵ هزارو ۶۱۰ متر صعود کنند.

بیژن طاهری افزود: این صعود در راستای ارتقای آمادگی جسمانی و مهارت‌های فنی اعضای تیم، و با هدف تقویت توان عملیاتی آنان در شرایط سخت کوهستانی انجام شد.

به گفته وی: اعضای تیم پس از طی مسیر دشوار و شرایط جوی متغیر پرچم جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری را بر فراز قله به اهتزاز درآوردند.